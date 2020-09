Bikkembergs lancia la prima collezione di gioielli

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Diamo il benvenuto ajewels, il progetto nato dalla collaborazione tra il brand di moda e Arkano, azienda specializzata nella realizzazione dida uomo. L’attesissimadiverrà presentata oggi, 25 settembre, a Milano durante la fashion week con un evento esclusivo inserito nel calendario di Camera Nazionale della Moda Italiana. Credits:E partirà con l’autunno-inverno 2020/2021, declinata in tre linee principali tutte studiate sotto la supervisione del direttore creativo Lee Wood per adattarsi alla perfezione a "l'uomo”, abbinandosi al bacio agli outfit del marchio e a uno stile minimal-chic in generale. Bracciali, collane e anelli realizzati principalmente in acciaio coniugano la ...