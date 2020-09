Benevento, ecco i convocati per il debutto con la Samp (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ tempo di prime convocazioni ufficiali per Filippo Inzaghi. L’allenatore giallorosso ha diramato l’elenco per la sfida con la Sampdoria, una lista di 23 elementi nella quale non figurano i nomi di Gori, Volta, Antei, Kragl, Tello e Viola. Di seguito le scelte del tecnico piacentino per il match in programma domani alle ore 18 al “Ferraris” di Genova: PORTIERI: Lucarelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia. CENTROCAMPISTI: Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella, Vokic. ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula, Caprari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ tempo di prime convocazioni ufficiali per Filippo Inzaghi. L’allenatore giallorosso ha diramato l’elenco per la sfida con ladoria, una lista di 23 elementi nella quale non figurano i nomi di Gori, Volta, Antei, Kragl, Tello e Viola. Di seguito le scelte del tecnico piacentino per il match in programma domani alle ore 18 al “Ferraris” di Genova: PORTIERI: Lucarelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia. CENTROCAMPISTI: Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella, Vokic. ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula, Caprari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Coronavirus ha stravolto il calendario dei campionati europei. In questo mese sono ricominciati i maggiori campionati con il calciomercato aperto, almeno in Italia, fino al 5 ottobre.

