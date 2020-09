AresGate, Lorenzo Crespi chiede protezione per Adua Del Vesco e fa il nome di alcuni attori famosi: ‘Il vostro silenzio è una vergogna’ (Di venerdì 25 settembre 2020) L’attore ha confermato la storia di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra aggiungendo nuovi dettagli. Poi si è scagliato contro attori molto famosi, colpevoli, secondo lui, di un ‘vergognoso silenzio’ AresGate: Lorenzo Crespi conferma e aggiunge dettagli Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono solamente due attori di fiction. Non sono solamente due ex fidanzati che si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip a litigare. Ormai sono anche coloro che hanno denunciato un sistema inquietante che fa parte della casa di produzione per la quale lavoravano entrambi. Infatti, negli ultimi giorni hanno rivelato cose scioccanti: da incidenti a suicidi, da malattie e psicanalisi ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020) L’attore ha confermato la storia diDele Massimiliano Morra aggiungendo nuovi dettagli. Poi si è scagliato contromolto, colpevoli, secondo lui, di un ‘vergognosoconferma e aggiunge dettagliDele Massimiliano Morra non sono solamente duedi fiction. Non sono solamente due ex fidanzati che si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip a litigare. Ormai sono anche coloro che hanno denunciato un sistema inquietante che fa parte della casa di produzione per la quale lavoravano entrambi. Infatti, negli ultimi giorni hanno rivelato cose scioccanti: da incidenti a suicidi, da malattie e psicanalisi ...

Mariametista : RT @Iperborea_: Nel frattempo Lorenzo Crespi ha deciso di rischiare la galera (nel migliore dei casi), pubblicando una IG TV in cui raccont… - baumanstyle : RT @Iperborea_: Nel frattempo Lorenzo Crespi ha deciso di rischiare la galera (nel migliore dei casi), pubblicando una IG TV in cui raccont… - Stayhappy___ : Guardata chi è che ha fatto anche la benzinaia in passato? #GFVIP #ARESGATE sarà lei la donna che intendeva Lorenzo… - Debina87 : RT @Iperborea_: Anche Lorenzo Crespi, attore per alcune fiction Mediaset, ha voluto esprimersi sull'#AresGate, attraverso il suo account In… - FrishSergio : RT @Stayhappy___: Guardate il video che ha pubblicato Lorenzo Crespi -