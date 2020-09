Alonso torna in Renault: due gare già questa stagione (Di venerdì 25 settembre 2020) Fernando Alonso torna in Renault e si dichiara disposto a partecipare a “un paio di gare” quest’anno e ad aiutare la squadra con “tutto ciò di cui ha bisogno” prima del suo trasferimento nel 2021. Alonso torna in Renault Alonso tornerà alla Renault per la terza volta dalla prossima stagione quando sostituirà Daniel Ricciardo, legato alla McLaren, il prossimo anno. Per acclimatarsi di nuovo con un ambiente un tempo familiare, Alonso questa settimana ha visitato le fabbriche di Enstone e Viry-Chatillon. Tuttavia, per integrarsi ulteriormente nella squadra e ottenere un vantaggio nella prossima stagione, il 39enne ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Fernandoine si dichiara disposto a partecipare a “un paio di” quest’anno e ad aiutare la squadra con “tutto ciò di cui ha bisogno” prima del suo trasferimento nel 2021.intornerà allaper la terza volta dalla prossimaquando sostituirà Daniel Ricciardo, legato alla McLaren, il prossimo anno. Per acclimatarsi di nuovo con un ambiente un tempo familiare,settimana ha visitato le fabbriche di Enstone e Viry-Chatillon. Tuttavia, per integrarsi ulteriormente nella squadra e ottenere un vantaggio nella prossima, il 39enne ...

