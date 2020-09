Stasera Supercoppa: il Bayern è una potenza, Lopetegui ci prova (Di giovedì 24 settembre 2020) Finalmente ci siamo. Alle 21 di Stasera, si scenderà in campo alla Puskas Arena di Budapest per la Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Stadio aperto ai tifosi per il 30% della capienza. Arbitra l’inglese Anthony Taylor. Le squadre arrivano a questa finale in condizioni diverse. Dopo il Triplete della scorsa stagione e l’esordio in campionato per 8-0 contro lo Schalke 04, i bavaresi non possono che partire favoriti. La squadra di Flick non sembra aver sofferto la cessione di Thiago Alcantara (passato al Liverpool), il cui ruolo, nell’ultima partita, è stato ricoperto da Joshua Kimmich, autore di una prestazione convincente. Due assist e tanti bei palloni serviti ai compagni. Leroy Sané sembra poi essersi integrato già benissimo. Un’ottima performance anche per lui e un gol ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Finalmente ci siamo. Alle 21 di, si scenderà in campo alla Puskas Arena di Budapest per laEuropea traMonaco e Siviglia. Stadio aperto ai tifosi per il 30% della capienza. Arbitra l’inglese Anthony Taylor. Le squadre arrivano a questa finale in condizioni diverse. Dopo il Triplete della scorsa stagione e l’esordio in campionato per 8-0 contro lo Schalke 04, i bavaresi non possono che partire favoriti. La squadra di Flick non sembra aver sofferto la cessione di Thiago Alcantara (passato al Liverpool), il cui ruolo, nell’ultima partita, è stato ricoperto da Joshua Kimmich, autore di una prestazione convincente. Due assist e tanti bei palloni serviti ai compagni. Leroy Sané sembra poi essersi integrato già benissimo. Un’ottima performance anche per lui e un gol ...

