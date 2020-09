Sardegna, morto a 33 anni uno dei primi contagiati in Costa Smeralda (Di giovedì 24 settembre 2020) E’ morto ad appena 33 anni uno dei primi ragazzi a essere contagiati in Costa Smeralda, il grande focolaio di coronavirus in Sardegna. Il giovane, in buona salute, ha contratto il virus e da oltre un mese si trovava in isolamento presso la sua abitazione, supportato dalle cure dei medici. Nella serata di mercoledì, a causa di una grave crisi respiratoria, è stato condotto di corsa in ospedale, dove però è deceduto. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) E’ad appena 33uno deiragazzi a esserein, il grande focolaio di coronavirus in. Il giovane, in buona salute, ha contratto il virus e da oltre un mese si trovava in isolamento presso la sua abitazione, supportato dalle cure dei medici. Nella serata di mercoledì, a causa di una grave crisi respiratoria, è stato condotto di corsa in ospedale, dove però è deceduto.

