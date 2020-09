Roma, bomba d’acqua e tante strade allagate: caos nella Capitale (Di giovedì 24 settembre 2020) Il maltempo continua a colpire Roma. La Capitale è stata sotto assedio nelle ultime ore con una bomba d’acqua con tante strade allagate Traffico in tilt a Roma per il maltempo. nella Capitale una bomba d’acqua ha messo in grossa difficoltà tutta la rete stradale, dal Grande raccordo anulare alla Cassia. tante strade allagate dopo … L'articolo Roma, bomba d’acqua e tante strade allagate: caos nella Capitale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 settembre 2020) Il maltempo continua a colpire. Laè stata sotto assedio nelle ultime ore con unad’acqua conTraffico in tilt aper il maltempo.unad’acqua ha messo in grossa difficoltà tutta la rete stradale, dal Grande raccordo anulare alla Cassia.dopo … L'articolod’acqua eè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Adnkronos : Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e metro in tilt - lofioramonti : Sempre attuale, soprattutto per chi era a Roma questa sera durante la 'bomba d'acqua', come ormai la chiamano i med… - fanpage : Bomba d'acqua su Roma - FogliFabiana : RT @MercurioPsi: Via #Battistini dopo #temporale: ??#MetroA chiusa, navette sostitutive #RomaTPL ??Voragini presidiate da #PLRC ??Immondiz… - davideee249 : RT @MercurioPsi: Via #Battistini dopo #temporale: ??#MetroA chiusa, navette sostitutive #RomaTPL ??Voragini presidiate da #PLRC ??Immondiz… -