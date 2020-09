Palazzo Senatorio e le infiltrazioni d'acqua, Davide Bordoni contro Virginia Raggi: 'Due anni di denunce inascoltate. La sindaca non ha ... (Di giovedì 24 settembre 2020) 'Cara Virginia, ma cosa aspetti, vuoi sistemare qualcosa? Almeno a casa tua, dove entri ogni giorno??'. D avide Bordoni, consigliere comunale della Lega in Campidoglio, è incrudulo per quello che ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) 'Cara, ma cosa aspetti, vuoi sistemare qualcosa? Almeno a casa tua, dove entri ogni giorno??'. D avide, consigliere comunale della Lega in Campidoglio, è incrudulo per quello che ha ...

leggoit : Palazzo Senatorio e le infiltrazioni d'acqua, Davide Bordoni contro Virginia Raggi: «Due anni di denunce inascoltat… - GHERARDIMAURO1 : RT @Bordoni_Roma: ?? IMMOBILISMO DELLA RAGGI, CAMPIDOGLIO IN MALORA?? Ad un anno dalla mia denuncia, l’infiltrazione d’acqua a Palazzo Senat… - DavideBordoni_ : RT @Bordoni_Roma: ?? IMMOBILISMO DELLA RAGGI, CAMPIDOGLIO IN MALORA?? Ad un anno dalla mia denuncia, l’infiltrazione d’acqua a Palazzo Senat… - Bordoni_EUR : RT @Bordoni_Roma: ?? IMMOBILISMO DELLA RAGGI, CAMPIDOGLIO IN MALORA?? Ad un anno dalla mia denuncia, l’infiltrazione d’acqua a Palazzo Senat… - BordoniMezzocam : RT @Bordoni_Roma: ?? IMMOBILISMO DELLA RAGGI, CAMPIDOGLIO IN MALORA?? Ad un anno dalla mia denuncia, l’infiltrazione d’acqua a Palazzo Senat… -