Nessuno mi ha chiesto il rimpasto

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Mi dispiace deluderla, ma ilè una formula logora che rinvia all’esperienza dei governi del passato e di cui non avverto alcuna nostalgia. Ho una squadra che sta lavorando con concentrazione ed efficienza e mi ritengo pienamente soddisfatto. E in ogni caso le do un’altra notizia:me lo ha”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista alla Stampa.Al direttore Massimo Giannini, che gli fa notare che il Pd reclama il Mes ma pesa più il veto del M5s, il premier dichiara di non essere disponibile ad accettare veti. “Non accetto veti. Dobbiamo proseguire con un approccio pragmatico e valutare insieme se vi è un fabbisogno di risorse aggiuntive. In caso positivo esamineremo gli strumenti di finanziamento a disposizione, ...