Messa a Roma in ricordo di Giulio Maceratini a due mesi dalla scomparsa

A due mesi dalla scomparsa la moglie Lucia, gli amici e coloro che hanno condiviso con lui le battaglie politiche ricordano Giulio Maceratini con una Santa Messa che sarà celebrata venerdì 25 Settembre alle ore 17 presso la chiesa di San Francesco a Ripa a Trastevere. Giulio Maceratini, scomparso il 25 Luglio di quest'anno è stato uno dei grandi protagonisti della storia della destra italiana degli anni 90. Una vita divisa tra attività di avvocato e l'impegno politico iniziato da giovanissimo, Consigliere regionale dal 1970, deputato dal 1983, dal 1994 al 2001 ha guidato il gruppo di alleanza nazionale al Senato affiancando Gianfranco Fini con Pinuccio Tatarella, Altero Matteoli e altri, nell' epocale ...

I ricercatori del laboratorio di Genetica Medica dell'Università Tor Vergata e dell'Ospedale Bambino Gesù hanno dimostrato che il 15 per cento delle forme serie di Covid-19 è riconducibile a cause gen ...

Le Regioni: «Stadi aperti» Zingaretti e Speranza frenano

ROMA Mascherine obbligatorie, temperatura misurata all’ingresso, posti esclusivamente a sedere assegnati personalmente, rigorosamente distanziati, e nei limiti massimi del 25% della capienza dell’impi ...

I ricercatori del laboratorio di Genetica Medica dell'Università Tor Vergata e dell'Ospedale Bambino Gesù hanno dimostrato che il 15 per cento delle forme serie di Covid-19 è riconducibile a cause gen ...

ROMA Mascherine obbligatorie, temperatura misurata all'ingresso, posti esclusivamente a sedere assegnati personalmente, rigorosamente distanziati, e nei limiti massimi del 25% della capienza dell'impi ...