LIVE – Venezia-Empoli 36-35 | Supercoppa femminile A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA

Al Palaromare di Schio la Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile inizia con il confronto tra la Reyer Venezia e l'USE Scotti Rosa Empoli. Nei pronostici della vigilia partono avanti le lagunare che vogliono provare ad assalire subito il primo trofeo della stagione. La palla a due è in programma per le ore 17.00 di giovedì 24 settembre. Venezia-Empoli 36-35 19′ -Torna sotto Empoli prima dell'intervallo! Chagas e Narviciute permettono alle toscane di accorciare: 36-33 17′ – 2/2 per Anderson ai liberi, Venezia mantiene ...

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Con l'anticipo di domani (ore 16,45) tra il Monza che vuole fare il doppio salto di categoria e la Spal dei fratelli Esposito prende via il campionato di Serie B, che anche in ...

René Caovilla apre il primo store in Cina

René Caovilla ha appena inaugurato il suo primo negozio monomarca in Cina. Guarda a Oriente, dunque, il piano di espansione retail del marchio di calzature veneziano, che ha scelto di sbarcare nel not ...

