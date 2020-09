Laura pausini e il “Quanto mi manca il contatto fisico”: la FOTO commovente (Di giovedì 24 settembre 2020) Laura pausini commuove i suoi fan pubblicando una toccante FOTO con cui dimostra quanto sente la mancanza dell’abbraccio fisico. Laura pausini non vede l’ora di poter riabbracciare liberamente le persone che incontra lungo la sua strada. La cantante, con la FOTO che vedete qui in alto, ha condiviso con i fans una sua riflessione sull’importanza … L'articolo Laura pausini e il “Quanto mi manca il contatto fisico”: la FOTO commovente proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020)commuove i suoi fan pubblicando una toccantecon cui dimostra quanto sente lanza dell’abbraccio fisico.non vede l’ora di poter riabbracciare liberamente le persone che incontra lungo la sua strada. La cantante, con lache vedete qui in alto, ha condiviso con i fans una sua riflessione sull’importanza … L'articoloe il “Quanto miilfisico”: laproviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Laura pausini Il messaggio di Laura Pausini per i fan internazionali: "Vi abbraccio" OptiMagazine Il messaggio di Laura Pausini per i fan internazionali: “Vi mando un abbraccio e un sorriso”

Laura Pausini manda un abbraccio “virtuale” e “sincero”

