La transfobica J K Rowling promuove l’e-commerce transfobico

Niente da fare. Oramai la Rowling non nasconde più la sua transfobia e continua la sua guerra attraverso spille, magliette e altri gadget di pessimo gusto contro le persone transgender Attraverso il suo profilo Twitter (seguito da 14 milioni di utenti) come racconta Gay.it la scrittrice britannica J.K. Rowling non solo pubblicizza la merce transfobica del sito online wildwomynworkshop.com ma allo stesso tempo, invita i suoi follower ad acquistare la merce. Leggi anche >>> Fratelli d'Italia all'attacco del GPA: deve diventare reato universale In questo sito si trova una sezione chiamata 'Gender Critical' dove è possibile acquistare prodotti dal gusto discutibile e dichiaratamente transfobici come ad esempio delle spille con la scritta: "Le donne trans sono uomini", ...

