La furbizia di Grillo che annuncia in codice la fine dei 5 Stelle

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) E se la cantilena diascoltata già altre volte “Non credo assolutamente più in una forma di rappresentanza parlamentare ma nella democrazia diretta”, non fosse altro che un furbopopulista per prendere atto delladel Movimento 5? Io ne sono abbastanza convinto.I pentastellati, creature di un brillante comico e di un geniale acchiappanuvole informatico, dopo aver toccato l’apice del successo con il boom parlamentare del 2018, si preparano a tornare là da dove sono nati in una informe palude carica di cenere e frattaglie.Non nego la forza e la ragione del populismo nell’occidente europeo in cui la democrazia liberale non ha saputo dare le opportune risposte ai guai dei tempi nuovi, pur restando l’unico sistema politico-istituzionale garante della ...