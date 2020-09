“Ha troppi tatuaggi, spaventa i bambini”: maestro d’asilo viene cacciato dalla scuola (Di giovedì 24 settembre 2020) “Ha troppi tatuaggi, spaventa i bambini”: maestro d’asilo viene cacciato dalla scuola Sylvain ha 35 anni e molti tatuaggi. Un aspetto “spaventoso” che gli sta causando seri problemi di lavoro. L’uomo, secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien, non potrà più insegnare all’asilo perché i genitori degli alunni della classe che gli era stata assegnata hanno presentato un esposto al Provveditorato del dipartimento dell’Essonne, chiedendo che fosse sospeso dall’incarico. Il motivo? “Il suo aspetto spaventa i bambini”. Freak Hoody, questo il nome d’arte con il quale è conosciuto nel mondo degli art performer, è ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) “Hai bambini”:d’asiloSylvain ha 35 anni e molti. Un aspetto “spaventoso” che gli sta causando seri problemi di lavoro. L’uomo, secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien, non potrà più insegnare all’asilo perché i genitori degli alunni della classe che gli era stata assegnata hanno presentato un esposto al Provveditorato del dipartimento dell’Essonne, chiedendo che fosse sospeso dall’incarico. Il motivo? “Il suo aspettoi bambini”. Freak Hoody, questo il nome d’arte con il quale è conosciuto nel mondo degli art performer, è ...

