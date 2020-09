Coronavirus | Ibrahimovic positivo | subito in quarantena a casa

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il Milan ha comunicato che l’attaccante svedese “Zlatanè risultatoal tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt”, spiega il club rossonero in una nota. “Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto ina domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”, conclude il Milan. Zlatanè il secondo giocatore del Milan risultatoaltra ieri e oggi, dopo il difensore Leo Duarte.e Duarte dovranno osservare lae non potranno scendere in campo questa sera a San Siro per i preliminari di Europa League contro i ...