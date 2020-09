Calciomercato Lazio: per l’annuncio di Fares e Hoedt servono le cessioni di Bastos e Wallace (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato Lazio: per gli annunci ufficiali di Fares e Hoedt servono prima le cessioni di Bastos e Wallace Gli annunci ufficiali di Fares e Hoedt rimangono in stand-by. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i loro acquisti sono stati definiti, ma potranno essere ufficializzati dalla Lazio solo quando verranno concluse le nuove partenze. Questo per evitare contraccolpi sui parametri dell’indicatore di liquidità della Figc. Quindi i prossimi movimenti sono legati alle cessioni dei difensori Bastos e Wallace. In particolare, si attendono novità a breve su Bastos. Mentre Wallace è in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020): per gli annunci ufficiali diprima lediGli annunci ufficiali dirimangono in stand-by. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i loro acquisti sono stati definiti, ma potranno essere ufficializzati dallasolo quando verranno concluse le nuove partenze. Questo per evitare contraccolpi sui parametri dell’indicatore di liquidità della Figc. Quindi i prossimi movimenti sono legati alledei difensori. In particolare, si attendono novità a breve su. Mentreè in ...

