AresGate: tutto su Alberto Tarallo, da travestito sul grande schermo a produttore di fiction, passando per l’editoria erotica (Di giovedì 24 settembre 2020) Alberto Tarallo Da Dagospia - www.dagospia.com Nonostante Alberto Tarallo sia, almeno a partire dalla seconda metà degli anni ’90, uno dei più famosi produttori di fiction televisive, è difficile, per non dire impossibile, reperire una sua foto recente. Le uniche sue immagini in circolazione, ricavate da antiche foto di scena o da frames di vecchie pellicole, lo ritraggono immancabilmente in abiti muliebri. Un alone di mistero, sicuramente alimentato dallo stesso Tarallo, rende le attuali fattezze di questo produttore più misteriose di quelle del regista Terence Malick o dello scrittore Thomas Pynchon. I lettori dei più sguaiati rotocalchi, ma anche quelli dei più paludati quotidiani, hanno avuto notizia ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 settembre 2020)Da Dagospia - www.dagospia.com Nonostantesia, almeno a partire dalla seconda metà degli anni ’90, uno dei più famosi produttori ditelevisive, è difficile, per non dire impossibile, reperire una sua foto recente. Le uniche sue immagini in circolazione, ricavate da antiche foto di scena o da frames di vecchie pellicole, lo ritraggono immancabilmente in abiti muliebri. Un alone di mistero, sicuramente alimentato dallo stesso, rende le attuali fattezze di questopiù misteriose di quelle del regista Terence Malick o dello scrittore Thomas Pynchon. I lettori dei più sguaiati rotocalchi, ma anche quelli dei più paludati quotidiani, hanno avuto notizia ...

cx_drm : #GFVIP Secondo me non ne parleranno stasera dell'aresgate, ma lo accennano sicuro senza spiegare del tutto. La gent… - patriziamontefu : RT @Iperborea_: Pochi minuti fa Adua ha detto che quello di Losito non è suicidio ma “istigazione al suicidio”. E la regia ha staccato. La… - patriziamontefu : Cosa significa tutto questo ? Parlate! #aresgate - kat_shadow83 : @nonmeloricordoo Comunque Signorini e autori han fatto di tutto per far riavvicinare Adua e Massi, quando l'han fat… - Resili3nt2 : Si mette male, non andranno contro gli avvocati per lo show. Liquideranno tutto con qualche frase #ARESGATE #GFVIP -