Temptation Island 2020, puntata di oggi 23 settembre su Canale5 con Alessia Marcuzzi: anticipazioni, coppie, streaming e repliche (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ritorna in onda questa sera 23 settembre 2020, Temptation Island 2020: il reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici che mette in gioco le coppie sull’isola, fa dunque ritorno sempre su Canale5 anche questa sera 23 settembre 2020 in prima serata con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi torna come conduttrice e dovrà gestire le sei coppie, non famose, nel gestire tutti i meccanismi del game il cui scopo è mostrare quanto e sè l’amore tra di loro sia in grado di durare. Ecco tutte le anticipazioni, su coppie, su come funziona il game, qual è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ritorna in onda questa sera 23: il reality dei sentimenti e dei tentatori e tentatrici che mette in gioco lesull’isola, fa dunque ritorno sempre suanche questa sera 23in prima serata con la conduzione ditorna come conduttrice e dovrà gestire le sei, non famose, nel gestire tutti i meccanismi del game il cui scopo è mostrare quanto e sè l’amore tra di loro sia in grado di durare. Ecco tutte le, su, su come funziona il game, qual è ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - latwittipe : @andy77ssl Ma che poi c’è più tensione erotica in questo scambio che in tutte le puntate di Temptation Island dall’inizio a oggi. - CinguettaTV : Stasera nuova puntata Boom???? di TEMPTATION ISLAND con @lapinella. Nuovi conforti per le coppie e nuove rivelazioni.… -