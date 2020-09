Spezia: è ufficiale l'arrivo di tre rinforzi (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 23 SET - Tris di acquisti per lo Spezia. I liguri hanno ufficializzato gli arrivi dei centrocampisti Alessandro Deiola e Tommaso Pobega, e dell'attaccante brasiliano Diego Farias, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 23 SET - Tris di acquisti per lo. I liguri hanno ufficializzato gli arrivi dei centrocampisti Alessandro Deiola e Tommaso Pobega, e dell'attaccante brasiliano Diego Farias, ...

AntoVitiello : AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l'acquisizione def… - SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - DiMarzio : #Calciomercato - #Spezia, arriva #Pobega. Manca l’intesa totale per #Djidji: slitta la firma - truefeminist29 : RT @magicawaitsforu: Andrea: di dove sei Franceska? Franceska: di La Spezia in provincia di... Andrea: so dov'è La Spezia grazie MADÒ ????… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Ufficiale l'arrivo di tre rinforzi: Deiola e Farias in prestito da Cagliari, dal Milan ecco Pobega https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia è Spezia, Meluso: "Djidji? E' forte ma non parlo dei giocatori altrui" Tuttosport SPEZIA - Ufficiale l'arrivo di tre rinforzi: Deiola e Farias in prestito da Cagliari, dal Milan ecco Pobega

Tris di acquisti per lo Spezia. I liguri hanno ufficializzato gli arrivi dei centrocampisti Alessandro Deiola e Tommaso Pobega, e dell'attaccante brasiliano Diego Farias, nella scorsa stagione ...

scritto da Dino Nikpalj

L unezia, partiamo da qui per capire questo pezzo di Liguria che sa di mare ma anche di montagna, vicino agli Appennini ma anche ad una Toscana aspra e anarchica, quella delle Alpi Apuane. Un’ipotesi ...

Tris di acquisti per lo Spezia. I liguri hanno ufficializzato gli arrivi dei centrocampisti Alessandro Deiola e Tommaso Pobega, e dell'attaccante brasiliano Diego Farias, nella scorsa stagione ...L unezia, partiamo da qui per capire questo pezzo di Liguria che sa di mare ma anche di montagna, vicino agli Appennini ma anche ad una Toscana aspra e anarchica, quella delle Alpi Apuane. Un’ipotesi ...