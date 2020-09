Smog: in Europa 400mila morti premature l’anno (Di mercoledì 23 settembre 2020) In Europa 400mila morti premature l’anno a causa dello Smog: l’allarme lanciato dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) L’inquinamento dell’aria resta la principale minaccia alla salute in Europa ed è responsabile di oltre 400mila morti premature all’anno nell’UE. Seguono l’inquinamento acustico, che contribuisce a 12mila morti premature, e gli effetti del cambiamento climatico, in particolare le ondate di calore. Lo… L'articolo Smog: in Europa 400mila morti premature l’anno Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Inl’anno a causa dello: l’allarme lanciato dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) L’inquinamento dell’aria resta la principale minaccia alla salute ined è responsabile di oltreall’anno nell’UE. Seguono l’inquinamento acustico, che contribuisce a 12mila, e gli effetti del cambiamento climatico, in particolare le ondate di calore. Lo… L'articolo: inl’anno Corriere Nazionale.

briciola2005an1 : @maxccastelli @Giulia_Giunta un continente (l'Europa) che va ancora a carbone per l'industria (tranne i paesi del N… - LRiabitare : RT @edocolombo: Il più vasto murales d'Europa di street art rigenerativa, che grazie alla tecnologia di @AirliteItalia mangia lo smog https… - MrMars86185899 : <span > Un murale che mangia lo smog </span>Massimo Lauria, RSI NewsA Roma, in uno degli incroci moto trafficati de… - Gigi_e_Basta : @zaiapresidente Per la devastazione ambientale, cementificazione, consumo del suolo, inquinamento delle acque (pfas… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @Mayflower014 @amatorosalia1 @marinapiva67 @cinziasecchi 31/la nuvola di smog e l'antolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Europa In Europa 400mila morti premature l'anno a causa dello smog - DIRE.it Dire Europa Verde, Angelo Bonelli: "Giani punterà sull'ambiente, la sinistra lo voti"

Angelo Bonelli è coordinatore nazionale dei Verdi, che con la lista Europa Verde appoggiano la candidatura di Eugenio Giani. Cosa chiedono i Verdi a queste elezioni regionali in Toscana? "Intanto chie ...

Lo smog uccide più del Covid: 630.000 morti l'anno in Europa per l'inquinamento

Lo smog uccide più del Covid: 630.000 morti l’anno in Europa per l’inquinamento. Nell’Unione Europea l’inquinamento uccide più del coronavirus. Stando al rapporto, nei Paesi dell’Unione Europea lo smo ...

Angelo Bonelli è coordinatore nazionale dei Verdi, che con la lista Europa Verde appoggiano la candidatura di Eugenio Giani. Cosa chiedono i Verdi a queste elezioni regionali in Toscana? "Intanto chie ...Lo smog uccide più del Covid: 630.000 morti l’anno in Europa per l’inquinamento. Nell’Unione Europea l’inquinamento uccide più del coronavirus. Stando al rapporto, nei Paesi dell’Unione Europea lo smo ...