Semedo al Wolverhampton | ufficiale l’acquisto del portoghese

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilufficializza l’acquisto di Nelsondal Barcellona. Le cifre della trattativa e il sostituto scelto dai blaugrana La campagna acquisti delprosegue con un importante investimento:l’acquisto di Nelsondal Barcellona. Ilha mostrato sprazzi di talento ma senza mai incidere con la maglia blaugrana. Continua anche la tradizioneda parte della società inglese, che questa stagione indosserà anche una maglia “dedicata” alla nazionale lusitana. Le cifre della trattativa sono tutt’altro che basse. Nelle casse del Barcellona andranno 30 milioni di euro più altri eventuali dieci legati a determinati bonus. Una buona operazione in uscita dei catalani ...

ROMA - Il Barcellona ha ufficializzato la cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton. L'esterno portoghese si trasferisce in Premier League dopo tre anni in azulgrana. Il club inglese verserà nelle ca ...BARCELLONA (SPAGNA) - Semedo si trasferisce in Premier dopo tre anni al Barcellona. Il club catalano ha ufficializzato la cessione dell'esterno portoghese al Wolverhampton che verserà nelle casse del ...