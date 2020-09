Referendum | le elezioni sono un obbligo | il cavillo in Costituzione che lo conferma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Con lareferendaria della riduzione dei parlamentari e dopo un mediocre risultato elettorale ottenuto dai partiti di governo (i pentastellati oscillano intorno a percentuali a una cifra) le domande da porsi in un Paese di democrazia liberale non posche essere due. L'attuale Parlamento può ancora continuare ad esercitare, in punta di fatto e di diritto, i suoi pieni poteri fino al punto da eleggere nel 2022 il nuovo capo dello Stato? Secondo interrogativo. Un esecutivo a malapena legittimato da scarni numeri parlamentari, ma che riceve segnali negativi dagli elettori ogniqualvolta vengono chiamati ad esprimere il loro voto, per quanto tempo può continuare ad ignorare di non essere più in sintonia con il Paese reale? Chi si occupa di storia politica sa che nei casi in cui si configuri una ...