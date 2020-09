Per Salvini, "al Sud sono stati scelti i candidati sbagliati" (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - In un'intervista al 'Corriere della Sera' Matteo Salvini dice di aver "due nuovi numeri da giocare al Lotto. sono il 46 e il 74: 46 erano i consiglieri regionali che la Lega aveva fino al 19 settembre. 74 sono quelli di oggi". La valutazione del segretario sull'esito delle Regionali per il Carroccio non è così pessimista. Non nega le delusioni per il voto di Toscana, Puglia e Campania, tuttavia riassume: "In realtà, per rimanere al dato più recente, le Amministrative sono state molto buone. Strappiamo diversi comuni al centrosinistra sottolineo Macerata al primo turno con candidato nostro e siamo al ballottaggio a Reggio Calabria, Matera, Arezzo...". Poi però ammette il buco nero del Sud, dove in Puglia e Campania "è stata l'offerta del centrodestra in generale ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - In un'intervista al 'Corriere della Sera' Matteodice di aver "due nuovi numeri da giocare al Lotto.il 46 e il 74: 46 erano i consiglieri regionali che la Lega aveva fino al 19 settembre. 74quelli di oggi". La valutazione del segretario sull'esito delle Regionali per il Carroccio non è così pessimista. Non nega le delusioni per il voto di Toscana, Puglia e Campania, tuttavia riassume: "In realtà, per rimanere al dato più recente, le Amministrativestate molto buone. Strappiamo diversi comuni al centrosinistra sottolineo Macerata al primo turno con candidato nostro e siamo al ballottaggio a Reggio Calabria, Matera, Arezzo...". Poi però ammette il buco nero del Sud, dove in Puglia e Campania "è stata l'offerta del centrodestra in generale ...

lauraboldrini : Salvini voleva dare la spallata al governo.Ha fallito anche stavolta. Il Pd risulta essere il primo partito in qu… - lucianonobili : Il 5% in #Toscana, fondamentale per battere #Salvini, il 7% in Campania con #DeLuca, addirittura il 25% alle supple… - lucianonobili : Decisivi in #Toscana per la vittoria di @EugenioGiani: anche stavolta #Salvini lo abbiamo fermato noi. Orgogliosi d… - MaxRibaudo : Mi sono svegliato e mi sono detto: 'Ma #Salvini e #Meloni non vanno contro questo governo di idioti incapaci. Vogli… - LoredanaGiunta1 : RT @assurdistan: Passeggiata nei boschi per Matteo #Salvini all’alba del 7-0. -