India e Cina trovano accordo sul confine himalayano (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 23 SET - L'India e la Cina hanno reso noto di avere raggiunto un accordo per interrompere bilateralmente l'invio di nuove truppe lungo il contestato settore occidentale della linea ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 23 SET - L'e lahanno reso noto di avere raggiunto unper interrompere bilateralmente l'invio di nuove truppe lungo il contestato settore occidentale della linea ...

CristinaCmr : RT @ultimenotizie: L'#India e la #Cina hanno reso noto di avere raggiunto un accordo per interrompere bilateralmente l'invio di nuove trupp… - Renzoseccia : RT @ultimenotizie: L'#India e la #Cina hanno reso noto di avere raggiunto un accordo per interrompere bilateralmente l'invio di nuove trupp… - Hannibal_adispo : RT @ultimenotizie: L'#India e la #Cina hanno reso noto di avere raggiunto un accordo per interrompere bilateralmente l'invio di nuove trupp… - ultimenotizie : L'#India e la #Cina hanno reso noto di avere raggiunto un accordo per interrompere bilateralmente l'invio di nuove… - fisco24_info : India e Cina trovano accordo sul confine himalayano: No bilaterale all'invio di nuove truppe in prima linea nell'ar… -