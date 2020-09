"In Russia sono un sovversivo. Il testo di Fuori dal Gregge ha passaggi troppo estremi" (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Ebbene sì sono un sovversivo: in Russia alcuni passaggi di ‘Fuori dal Gregge’, il mio duetto con Alan, sono ritenuti dai media, tra cui la Tass, troppo estremi. Parole come Gregge e la pecora in maschera antigas del video non hanno passato le maglie della promozione e sono stati interpretati dai media come sovversivi”. Così Pupo denuncia su Facebook la difficoltà che sta incontrando in Russia la promozione di ‘Fuori dal Gregge’, il suo duetto con il cantante russo Alan.‘Fuori dal Gregge’ è un brano dei due artisti uscito venerdì scorso ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Ebbene sìun: inalcunidi ‘dal’, il mio duetto con Alan,ritenuti dai media, tra cui la Tass,. Parole comee la pecora in maschera antigas del video non hanno passato le maglie della promozione estati interpretati dai media come sovversivi”. Così Pupo denuncia su Facebook la difficoltà che sta incontrando inla promozione di ‘dal’, il suo duetto con il cantante russo Alan.‘dal’ è un brano dei due artisti uscito venerdì scorso ...

LiaQuartapelle : Il @Europarl_IT approva sanzioni a Lukashenko e alla Russia per Navalny. Tra gli 82 astenuti e 84 contrari ci son… - TizianaFerrario : anche i 5 stelle vorrei che spiegassero cosa gli è piaciuto dell’avvelenamento di #Navalny visto che si sono astenu… - Corriere : Fondi Lega, nuova pista in Russia. L’Antiriciclaggio: «Ci sono quattro operazioni sospette» - bordoni_russia : Causa la crisi Covid19 il Kirghizistan ha difficoltà ad onorare i propri debiti esteri, che ammontano a 4,2 mld. $… - Arsen83878064 : @Corriere Ciak si GIRA!! Aaazioneee. Avanti per il prossimo film, sulla Russia cattiva. Ce ne sono di fessi che la bevono???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Russia sono "In Russia sono un sovversivo. Il testo di Fuori dal Gregge ha passaggi troppo estremi" L'HuffPost Navalny dimesso da ospedale. “Le Monde” cita Putin: «Si è avvelenato da solo»

Mentre Aleksei Navalny è stato dimesso dall’ospedale di Berlino dove si trovava ricoverato, in seguito all’avvelenamento subito in Russia, il Presidente Putin, suo acerrimo avversario, ha affermato ...

Elezioni Usa, gli hacker russi ci riprovano con nuove strategie

La notizia che nel 2020 gli hacker russi avrebbero provato a condizionare le elezioni Usa probabilmente non sarebbe stata quotata dai bookmaker. Basta tornare al 2016, quando team di esperti digitali ...

