Gloria - Una notte d' estate | un film del 1980 che ti tiene incollato allo schermo

(Di mercoledì 23 settembre 2020)UNAD'Televisione La7D ore 21.30 Regia di John Cassavetes. Con Gena Rowlands, Buck Henry e Julie Carmen. Produzione USA. Durata: 1 ora e 47 minuti LA TRAMA Un affiliato alla mafia che ha commesso uno sgarro (giustamente) la vendetta dei complici. Qualche minuto prima che arrivino i killers affida il figlioletto a un'amica di casa,. Ottima idea.sembra una qualunque battona inoffensiva. In realtà si rivela una tostissima che difende il piccolo colle unghie coi denti e anche colla pistola (è una tiratrice che manco Tex Willer). Ilha circolato con due finali. Uno (chissà come sarà quello di stasera) vedescampare ai proiettili di Magnum ...

