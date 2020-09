‘Gf Vip’, Serena Grandi condannata a due anni di reclusione: ecco perché (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’attrice ed ex gieffina Serena Grandi è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del suo ristorante ‘La locanda di Miranda’, aperto nel 2013 a Borgo San Giuliano di Rimini. La condanna è stata emessa dal Tribunale di Rimini per bancarotta con distrazione di beni strumentali della società Donna Serena srl, e per le irregolarità sui libri contabili, come riporta Il Resto del Carlino: Serena Grandi è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per il crac della società ‘Donna Serena srl’ che aveva gestito per due anni il locale di Borgo san Giuliano. Fra le ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’attrice ed ex gieffinaè stataa duee due mesi diper il fallimento del suo ristorante ‘La locanda di Miranda’, aperto nel 2013 a Borgo San Giuliano di Rimini. La condanna è stata emessa dal Tribunale di Rimini per bancarotta con distrazione di beni strumentali della società Donnasrl, e per le irregolarità sui libri contabili, come riporta Il Resto del Carlino:è stataa duee due mesi diper il crac della società ‘Donnasrl’ che aveva gestito per dueil locale di Borgo san Giuliano. Fra le ...

MediasetPlay : Pronti per un nuovo appuntamento con GFVIP Party? Oggi pomeriggio alle 16:20, in streaming su Mediaset Play, con Aw… - davidemaggio : Barbara D'Urso conferma le rivelazioni di Morra e Del Vesco al GF VIP ma si rifiuta di fare i nomi. Ora si indaghi! - trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Fausto Leali è amareggiato ma anche dispiaciuto per la qualifica al Grande Fratello Vip e ora dice la sua sul provvedimento… - zazoomblog : GF Vip: Elisabetta Gregoraci “le mostra” senza censura -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip’