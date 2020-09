Armando Incarnato gioca con le armi | Cavaliere di Uomini e Donne sommerso dalle critiche

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ di nuovo bufera per, dentro e fuori da. Al talk show di Maria De Filippi, ilè piuttosto preso da una delle corteggiatrici del tronista Gianluca De Matteis. Ma, fuori daè stato travoltoper aver pubblicato una foto in cuicon le. Chi lo conosce e lo segue da tempo, sa quantonon sia nuovo agli scandali, che gestisce sempre col suo temperamento sanguigno. A, in particolare,si è fatto ...