Xbox Series X e S | ecco le nuove features per la condivisione

(Di martedì 22 settembre 2020) La next-gen di Microsoft è vicina. La casa di Redmond ha rilasciato un video che mostra ladi contenuti suX e S Nella casa di Redmond stanno giungendo al termine i preparativi in vista della next-gen. Ieri è arrivato a sorpresa l’annuncio dell’acquisizione di Bethesda e oggi sono state diffuseinformazioni sullemacchine hardware. Microsoft ha recentemente rilasciato nuovi video promozionali che ci danno un’idea di come funzioneranno ledisuS. Inoltre i video in questione sono incentrati anche sui tempi di caricamento e la funzionalità Quick Resume.come funzioneranno le ...

XboxItalia : Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - thingstocop : Microsoft Store - MarketWall_ITA : Alla vigilia della riapertura dei preordini delle console #Xbox Series X e Series S arriva la notizia dell’ultima m… - d_linkski : @ElliotHrtington Microsoft store. - hwupgrade : Xbox + Bethesda: facciamo chiarezza ??????? #Xbox #Bethesda -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

L’acquisizione del gigante Bethesda Softworks, con tutta la parent company ZeniMax Media al gran completo, da parte di Microsoft ha fatto chiacchierare di sé in tutto il pianeta, in queste ore. Il nos ...Sono stati aperti i preordini per Xbox Series S e Series X, le due nuove console di Microsoft che debutteranno nei negozi il 10 novembre. I prezzi sono già noti: 299 euro per Series S e 499 euro per ...