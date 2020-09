Truffa dei diamanti, scoperti nuovi episodi e altre 280 vittime (Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 22 settembre 2020 - La Procura di Milano ha chiuso un nuovo filone dell'inchiesta in vista della richiesta di rinvio a giudizio di 72 indagati , tra i quali molti già coinvolti nella prima ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 22 settembre 2020 - La Procura di Milano ha chiuso un nuovo filone dell'inchiesta in vista della richiesta di rinvio a giudizio di 72 indagati , tra i quali molti già coinvolti nella prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Truffa dei Truffa dei diamanti, scoperti nuovi episodi e altre 280 vittime IL GIORNO La polizia di Delhi avvia un'indagine su una presunta truffa crypto da 270.000$

Joginder Kumar, uno dei 43 investitori, ha affermato di aver incontrato per ... Come precedentemente riferito da Cointelegraph, le truffe crypto che prendono di mira gli investitori indiani sono in ...

Suarez, l'esame per la cittadinanza italiana era una truffa. Le intercettazioni: «Ha uno stipendio da 10 milioni, deve passare»

La cittadinanza italiana di Luis Suarez, attaccante del Barcellona e in procinto di passare all'Atletico Madrid (dopo essere stato vicinissimo alla Juventus) stava per essere ottenuta con una truffa.

