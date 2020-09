Suarez, incredibile truffa per la cittadinanza: l’esame era concordato. Ecco le intercettazioni (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Altro che “pistolero”, Luis Suarez rischia di finire impallinato per un esame di italiano. Un’inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Perugia sta facendo emergere quella che potremmo definire una colossale truffa. Le Fiamme Gialle hanno infatti accertato che l’esame del calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza italiana – non ancora concessa – è stato superato perché già stabilito. Dalle indagini è infatti emerso che gli argomenti dell’esame, svolto il 17 settembre scorso, erano stati precedentemente concordati e gli stessi punteggi sono stati assegnati prima che l’attaccate del Barcellona svolgesse la prova. Gli indagati Fra gli indagati dalla procura del capoluogo umbro sono il rettore dell’Università per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Altro che “pistolero”, Luisrischia di finire impallinato per un esame di italiano. Un’inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Perugia sta facendo emergere quella che potremmo definire una colossale. Le Fiamme Gialle hanno infatti accertato che l’esame del calciatore uruguaiano per ottenere laitaliana – non ancora concessa – è stato superato perché già stabilito. Dalle indagini è infatti emerso che gli argomenti dell’esame, svolto il 17 settembre scorso, erano stati precedentemente concordati e gli stessi punteggi sono stati assegnati prima che l’attaccate del Barcellona svolgesse la prova. Gli indagati Fra gli indagati dalla procura del capoluogo umbro sono il rettore dell’Università per ...

