Simone Bolognesi Uomini e Donne | Chi è | Vita privata | Curiosità

(Di martedì 22 settembre 2020) In questa nuova edizione diricominciata solo da un paio di settimane ci sono molti volti nuovi al trono over, nonostante, ormai, i due troni siano uniti. Tra questi, c’è un nuovo cavaliere, di nome, che è appena approdato asi è subito fatto notare per aver preso la parola varie volte durante queste prime puntate.è appena arrivato a, ma ha già mostrato la sua personalità esuberante in varie circostante. Da ultimo, il nuovo cavaliere ha preso la parola contro Armando Incarnato, prendendo le difese di Sara Sottili, la nuova dama con cui Armando ha chiuso dopo soltanto ...