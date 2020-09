Sei mesi a Chiara Appendino per caso Ream: “Resto sindaco” (Di martedì 22 settembre 2020) La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi per la cosiddetta vicenda Ream; tra gli altri imputati anche l'assessore comunale al Bilancio, condannato a sei mesi e il suo ex capo di Gabinetto, a otto mesi. Appendino è stata riconosciuta responsabile di falso in atto pubblico e in un lungo post su Facebook ha scritto: "Oggi, la Gup ha validato la tesi della Procura, emettendo sentenza di condanna per 'falso in atto pubblico' per il bilancio 2016 mentre sono stata assolta, dalla stessa accusa, per il bilancio 2017 perché il fatto non sussiste. Ricorrerrò in appello, certa della mia innocenza e della mia assoluta buona fede. Sono stata anche assolta dall accusa di "Abuso d ufficio" anche in questo caso ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 settembre 2020) La sindaca di Torinoè stata condannata a seiper la cosiddetta vicenda; tra gli altri imputati anche l'assessore comunale al Bilancio, condannato a seie il suo ex capo di Gabinetto, a ottoè stata riconosciuta responsabile di falso in atto pubblico e in un lungo post su Facebook ha scritto: "Oggi, la Gup ha validato la tesi della Procura, emettendo sentenza di condanna per 'falso in atto pubblico' per il bilancio 2016 mentre sono stata assolta, dalla stessa accusa, per il bilancio 2017 perché il fatto non sussiste. Ricorrerrò in appello, certa della mia innocenza e della mia assoluta buona fede. Sono stata anche assolta dall accusa di "Abuso d ufficio" anche in questo...

Corriere : ?? #Torino, la sindaca #Appendino è stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico - TgLa7 : #Torino: processo Ream, Appendino condannata a 6 mesi. Sei mesi anche per assessore Bilancio, 8 mesi ex capo gabine… - Agenzia_Ansa : #Appendino condannata a sei mesi per falso ideologico, nell'ambito del processo #Ream, si autosospende da #M5s: 'Av… - 83napolano : RT @Agenzia_Ansa: #Appendino condannata a sei mesi per falso ideologico, nell'ambito del processo #Ream, si autosospende da #M5s: 'Avanti c… - maxschiavini : RT @LorStecchetti: Immagino che come il mandato numero uno, anche il falso numero uno non conti. ?? Bomba sul M5S: il sindaco Appendino con… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei mesi Sei mesi negli ospedali di Parigi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Prevenire il tumore al seno Da ottobre visite gratuite

Torna l’annuale appuntamento con la «Campagna nastro rosa», il programma di sensibilizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori e Lilt onlus Bergamo. «A causa della pandemia, negli scor ...

Riparte l’Atalanta: guida per

È Quanto costa guardare il calcio italiano in televisione?E quanto si spende negli altri paesi? In questo approfondimento cercheremo di capirne di più, orientandoci in quella specie di giungla televis ...

Torna l’annuale appuntamento con la «Campagna nastro rosa», il programma di sensibilizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori e Lilt onlus Bergamo. «A causa della pandemia, negli scor ...È Quanto costa guardare il calcio italiano in televisione?E quanto si spende negli altri paesi? In questo approfondimento cercheremo di capirne di più, orientandoci in quella specie di giungla televis ...