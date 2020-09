Respinto l’assalto al Nazareno Zingaretti mette in riga il Pd Il successo in Toscana e Puglia frena le correnti dem E mette al sicuro la leadership del segretario

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 22 settembre 2020) Non c’è dubbio che uno dei vincitori politici di questa tornata elettorale sia Nicola. Ildel Pd si è speso molto per questo appuntamento. Fino all’ultimo ha provato, senza, a convincere il M5S ad allearsi in altre Regioni, oltre alla Liguria dove Pd e grillini hanno trovato l’accordo sul nome di Ferruccio Sansa. E con un po’ di amaro in bocca afferma: “Se ci avessero dato retta gli alleati, l’alleanza di governo avrebbe vinto quasi tutte le regioni”. Ma, alla fine, dopo una lunga battaglia combattuta praticamente in solitaria hal’assalto di Salvini e ha tenuto in tre Regioni (Campania,) con più che buone performance. Alnon avevano mai ...