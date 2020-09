Puglia, Emiliano strizza l’occhio al governo e al M5s: “Parliamo di programmi, con rispetto. Il blocco sociale del Sud cerca rappresentanza” (Di martedì 22 settembre 2020) La mano è tesa di nuovo, come da strategia elettorale e nonostante i “colpi” subiti in campagna elettorale. “Però il mio animo è incapace di qualunque tipo di rancore”, sostiene Michele Emiliano. E allora sulla “base di un programma” le porte sono ancora aperte al Movimento Cinque Stelle per una collaborazione che il presidente del Consiglio, “un fuoriclasse” il governatore dixit, aveva auspicato prima del voto. “Vorrei ricominciare da capo, vorrei dire ancora una volta sì al M5s, ma con rispetto”. Nel day after della vittoria più inaspettata dopo le due a sindaco di Bari e la prima elezione alla guida della Regione Puglia, Emiliano prova a riannodare i fili con il Movimento. Non c’entrano maggioranze ballerine in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) La mano è tesa di nuovo, come da strategia elettorale e nonostante i “colpi” subiti in campagna elettorale. “Però il mio animo è incapace di qualunque tipo di rancore”, sostiene Michele. E allora sulla “base di un programma” le porte sono ancora aperte al Movimento Cinque Stelle per una collaborazione che il presidente del Consiglio, “un fuoriclasse” il governatore dixit, aveva auspicato prima del voto. “Vorrei ricominciare da capo, vorrei dire ancora una volta sì al M5s, ma con”. Nel day after della vittoria più inaspettata dopo le due a sindaco di Bari e la prima elezione alla guida della Regioneprova a riannodare i fili con il Movimento. Non c’entrano maggioranze ballerine in ...

