Previsioni oggi mercoledì 23 settembre | ALLERTA ARANCIONE

Per la giornata di oggi Previsioni meteo mercoledì 23 settembre 2020: cieli coperti su tutta la penisola con rovesci temporaleschi al nord e possibili piogge al centro-italia. Mari generalmente mossi e poco mossi. I venti saranno deboli e moderati. Temperature variabili. La Protezione Civile ha emesso un ALLERTA ARANCIONE per diverse regioni d'Italia.

