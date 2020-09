La decisione del garante irlandese e la minaccia di Facebook di lasciare l’Europa

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 22 settembre 2020) Mentre il documentario The Social Dilemma ha aperto la mente di gran parte della popolazione europea sulla gestione dei dati personali da parte dei social network e dei motori di ricerca, la legge sulla protezione degli stessi dati personali e le varie sfaccettature nazionali del Gdpr approvato nel 2016 dal Parlamento Europeo procede per conto proprio. E costringe il social network di Mark Zuckerberg are il Vecchio Continente:via dall’Europa è davvero una opzione percorribile? In realtà, occorre fare chiarezza. LEGGI ANCHE > Il M5S ha scelto di sponsorizzare video di Salvini e Meloni sul referendum per il taglio dei parlamentarivia dall’Europa, cosa c’è di vero Cosa è successo. Un mese fa, la DPC in Irlanda (Data Protection Commission, il ...