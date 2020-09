Gf Vip, quel bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli fa già sperare (Di martedì 22 settembre 2020) Un lungo bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli fa già sperare i fan, che vedono possibile una love story tra i due, attentamente monitorata dalle telecamere del Gfvip. Elisabetta Gregoraci sembra già essere la vera donna del Grande Fratello vip. La sua entrata nella casa più spiata d’Italia ha fatto vociferare fin dai primi … L'articolo Gf Vip, quel bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli fa già sperare proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 settembre 2020) Un lungotrafa giài fan, che vedono possibile una love story tra i due, attentamente monitorata dalle telecamere del Gfvip.sembra già essere la vera donna del Grande Fratello vip. La sua entrata nella casa più spiata d’Italia ha fatto vociferare fin dai primi … L'articolo Gf Vip,trafa giàproviene da leggilo.org.

AntonioCoviell3 : @Radio105 Io capisco che il programma ha bisogno di audience ma non trovo giusto umiliare un vero VIP in quel modo per poi eliminarlo - forumvox : @Deborah38663362 Fausto Leali non aveva bisogno di quel tritacarne del Gf Vip. Lui è un artista vero non avrebbe do… - pasquy_1 : Domanda: cos’è quel “GF vip AirLines”??? #GFVIP - BelmonteTonia : @lali55950761 Anche se quel nip era abbastanza vip...non si supera noo?? - Vir11Estjacopo : Ma il fratello di Balotelli cazzo c’entra in quel contesto Vip de che?????? No vabbè #GFVIP -