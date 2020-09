Gerry Scotti tradito da Belen, la show girl l’ha combinata grossa: è stata lei a… (Di martedì 22 settembre 2020) Brutto incidente per Gerry Scotti: lui mantiene il silenzio ma la sua amica lo ‘tradisce’ Pochi sanno che quest’estate 2020 per Gerry Scotti è stata molto particolare. A parte il lockdown che lo ha visto fermarsi a livello lavorativo, il conduttore in piena pandemia ha avuto anche un brutto incidente. Infatti, è stato costretto addirittura a camminare con le stampelle, che lo ha costretto a tenere le stampelle per tutto il periodo estivo. Tuttavia, la notizia non è stata data subito da Gerry Scotti,ma da una sua collega, che lo ha tradito. Gerry Scotti costretto a portare le stampelle Come ha raccontato lo stesso Gerry ... Leggi su controcopertina (Di martedì 22 settembre 2020) Brutto incidente per: lui mantiene il silenzio ma la sua amica lo ‘tradisce’ Pochi sanno che quest’estate 2020 permolto particolare. A parte il lockdown che lo ha visto fermarsi a livello lavorativo, il conduttore in piena pandemia ha avuto anche un brutto incidente. Infatti, è stato costretto addirittura a camminare con le stampelle, che lo ha costretto a tenere le stampelle per tutto il periodo estivo. Tuttavia, la notizia non èdata subito da,ma da una sua collega, che lo hacostretto a portare le stampelle Come ha raccontato lo stesso...

Domelol96 : @GIGUG1N Chi Vuol Essere Milionario? Quello con Gerry Scotti? Quello in cui una volta dentro sai già di uscire fuor… - GIGUG1N : Io adesso mi iscrivo a Chi Vuol Essere Milionario devo realizzare il mio sogno di incontrare Gerry Scotti e partecipare a un quiz televisivo - giulsxgolden : @gooldenxhs ecco, se quello non fa male io sono gerry scotti - ilGerrino92 : ***2° RECORD STAGIONALE*** in valori assoluti per Gerry Scotti e la sua #CadutaLibera! ?????? Ben 2,8 milioni di tele… - calciepugnii : RT @nikiigahan: Antonio Giovinazzi as Gerry Scotti - italiano doc - amico di tutti, anche di Kimi/Cristiano - non lo si può odiare - cutie… -