Genoa | il ds Faggiano | Balotelli? E' un grande giocatore | vedremo Su Criscito

(Di martedì 22 settembre 2020) Il, che domenica affronterà il Napoli nella seconda di campionato, è molto attivo sul mercato in questi giorni.

Il Genoa, che domenica affronterà il Napoli nella seconda di campionato, è molto attivo sul mercato in questi giorni. Daniele Faggiano, direttore sportivo del rossoblù ha fatto un punto della ...GENOA FAGGIANO BALOTELLI – Intercettato da “Sky Sport“, Daniele Faggiano fa il punto del mercato in casa Genoa. Così il dirigente ex Parma: “Aspettiamo la firma di Pellegrini poi vedremo il da farsi.