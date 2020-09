Equinozio d'autunno 2020, il 22 settembre cambia la stagione (Di martedì 22 settembre 2020) L'Equinozio d'autunno cade quest'anno il 22 settembre, giorno che sancisce ufficialmente l’inizio della stagione autunnale e la fine dell’estate. Era dal 2017 che l'Equinozio d'autunno non si verificava in questa data: nel 2018 e nel 2019 era avvenuto il 23 settembre. Quando è l'Equinozio d'autunno quest'anno L’orario esatto di questo passaggio secondo l’UTC, acronimo di Universal Time Coordinated che in italiano si traduce in Tempo Coordinato Universale, è stabilito per le 13.31. Si tratta di un sistema di riferimento temporale usato nelle comunicazioni internazionali per evitare ogni problema di fuso che prende come riferimento l’orario del meridiano zero e cioè il meridiano di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 settembre 2020) L'd'cade quest'anno il 22, giorno che sancisce ufficialmente l’inizio dellaautunnale e la fine dell’estate. Era dal 2017 che l'd'non si verificava in questa data: nel 2018 e nel 2019 era avvenuto il 23. Quando è l'd'quest'anno L’orario esatto di questo passaggio secondo l’UTC, acronimo di Universal Time Coordinated che in italiano si traduce in Tempo Coordinato Universale, è stabilito per le 13.31. Si tratta di un sistema di riferimento temporale usato nelle comunicazioni internazionali per evitare ogni problema di fuso che prende come riferimento l’orario del meridiano zero e cioè il meridiano di ...

vogue_italia : Ed eccoci di nuovo in autunno ?? - salanna67 : RT @RaiRadio2: Inizia l'autunno! Rifocillati con @CaterpillarAM, fai il pieno di vitamine per le lunghe giornate uggiose. Chi ci mette un… - marisaguglielm3 : OGGI 22/9 H. 15.31 EQUINOZIO DI AUTUNNO - Accatrac : RT @RaiRadio2: Inizia l'autunno! Rifocillati con @CaterpillarAM, fai il pieno di vitamine per le lunghe giornate uggiose. Chi ci mette un… - RaiRadio2 : Inizia l'autunno! Rifocillati con @CaterpillarAM, fai il pieno di vitamine per le lunghe giornate uggiose. Chi ci… -