Covid | l' infettivologo Galli | ' Numeri in Italia non fanno stare tranquilli | prossimi 10-15 giorni cruciali'

"La situazione italiana non permette di stare tranquilli. Non credo però che avremo un quadro paragonabile a quello di marzo-aprile". A dirlo all'Adnkronos Salute è Massimo Galli, primario ...Le prospettive sul fronte Coronavirus non appaiono rosee. Almeno secondo quanto afferma Massi Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco-Università degli studi di Milano. «La situazione nel nos ...