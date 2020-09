Centinaia di balene bloccate in Tasmania (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - SYDNEY, 22 SET - Sono diventate Centinaia le balene spiaggiate in una baia della Tasmania, isola a sud dell'Australia: 90 animali sono già morti e altri 180 rischiano di non farcela, hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - SYDNEY, 22 SET - Sono diventatelespiaggiate in una baia della, isola a sud dell'Australia: 90 animali sono già morti e altri 180 rischiano di non farcela, hanno ...

Tasmania, è corsa contro il tempo per salvare centinaia di balene spiaggiate

Circa 270 balene pilota si sono spiaggiate su dei banchi di sabbia in una zona remota della costa occidentale della Tasmania. Le autorità dello Stato hanno lanciato le operazioni di soccorso nella ...

