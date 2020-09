Australia, corsa contro il tempo in Tasmania: 270 balene spiaggiate, 90 morte e 180 da salvare (Di martedì 22 settembre 2020) In Australia, i soccorritori stanno lavorando senza sosta per salvare centinaia di balene spiaggiate in Tasmania: 90 sono morte e altre 180 rischiano di morire se non verranno riportate in mare. L’insenatura di Macquarie Harbour, sulla costa occidentale della Tasmania, non è nuova al fenomeno dello spiaggiamento delle balene, ma quest’ultimo evento potrebbe essere il peggiore degli ultimi dieci anni, con il gruppo di 270 balene sparpagliato su due banchi di sabbia e una spiaggia. Kris Carlyon, biologo marino di Parks and Wildlife Services, ha spiegato al Guardian che il salvataggio potrebbe richiedere giorni: “Non sappiamo quanto tempo ci vorrà. La fase di oggi sarà ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) In, i soccorritori stanno lavorando senza sosta percentinaia diin: 90 sonoe altre 180 rischiano di morire se non verranno riportate in mare. L’insenatura di Macquarie Harbour, sulla costa occidentale della, non è nuova al fenomeno dello spiaggiamento delle, ma quest’ultimo evento potrebbe essere il peggiore degli ultimi dieci anni, con il gruppo di 270sparpagliato su due banchi di sabbia e una spiaggia. Kris Carlyon, biologo marino di Parks and Wildlife Services, ha spiegato al Guardian che il salvataggio potrebbe richiedere giorni: “Non sappiamo quantoci vorrà. La fase di oggi sarà ...

