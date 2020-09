Ufficiale | Magrassi in prestito al Pontedera

NewsTuttoC : UFFICIALE - Pontedera, Magrassi è granata: arriva in prestito -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Magrassi

alfredopedulla.com

13:20 - Carpi, vicino il centrocampista Mattia Lombardo. 12:59 - Novara, in arrivo il terzino Colombini classe '01 dallo Spezia. 12:49 - Teramo, arriva in prestito l'attaccante classe '01 Di Francesco ...chiude ufficialmente il 5 ottobre – il sodalizio veneto ha acquistato Rachid Arma (ex Pisa, tra gli altri) e quindi la rinuncia a Magrassi potrebbe avere un senso. Nato a Dolo, in provincia di Venezia ...Segnali confortanti per la Lucchese arrivano dal “Comunale” di Chiavari dove Cruciani e compagni hanno fornito la più convincente prestazione della loro preseason. Al di là del risultato, il match è f ...