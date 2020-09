Traffico Roma del 21-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020) Luceverderitrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi aNord ancora il CUD tratti sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro città a Primavalle anche molto trafficata via di Torrevecchia 3 a via dell’Acquedotto del Peschiera via di Boccea incolonnamenti anche su via della Pineta Sacchetti all’altezza di Largo Agostino Gemelli verso la galleria Giovanni XXIII Ma anche in direzione opposta a partire dall’uscita della galleria sempre sino al largo gemelli alla prenestino-centocelle possibili rallentamenti per incidenti su Viale Togliatti all’altezza della via Prenestina verso la Casilina all’Eur chiusura temporanea di via Marocco per consentire la rimozione di un impianto pubblicitario pericolante all’altezza di viale Algeria sulla raccordo in carreggiata esterna code ...