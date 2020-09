The Falcon and the Winter Soldier: debutto rinviato al 2021 (Di lunedì 21 settembre 2020) La serie tv The Falcon and The Winter Soldier dovrà attendere il 2021 per il debutto, la conferma è arrivata direttamente dalla piattaforma Disney+. debutto rimandato al 2021 per la serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier: nessuna comunicazione ufficiale ma l'elenco aggiornato dei contenuti in produzione apparso su Disney+, e condiviso in rete da migliaia di utenti, non ha lasciato spazio a ulteriori dubbi. Non è d'altronde il primo rinvio per la serie con protagonista Sebastian Stan: programmata inizialmente per l'uscita già in estate, The Falcon and the Winter Soldier è stata costretta dalla difficile situazione sanitaria a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020) La serie tv Theand Thedovrà attendere ilper il, la conferma è arrivata direttamente dalla piattaforma Disney+.rimandato alper la serie Marvel Theand the: nessuna comunicazione ufficiale ma l'elenco aggiornato dei contenuti in produzione apparso su Disney+, e condiviso in rete da migliaia di utenti, non ha lasciato spazio a ulteriori dubbi. Non è d'altronde il primo rinvio per la serie con protagonista Sebastian Stan: programmata inizialmente per l'uscita già in estate, Theand theè stata costretta dalla difficile situazione sanitaria a ...

