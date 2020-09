Salvini | «I Cinquestelle sono stati cancellati democraticamente Ora Conte deve chiamarci»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Matteosi “vendica” subito. E a via Bellerio fa l’affondo contro i. «La prima forza politica presente in Parlamento, con il voto di due anni e mezzo fa, in alcune Regioni è statacancellata. Se in Venetoal 3%, se a casa di Di Maio faticano ad arrivare al 10% e se nell’unica regione dove hanno provato l’alleanza Pd-M5S, la Liguria, hanno preso una batosta memorabile, ognuno tragga le sue conseguenze». Il M5S, ha aggiunto, «è la prima forza politica solo sulla carta e non esiste più in alcune Regioni italiane». Un esito che vale anche per il leader di Italia Viva. «Matteo Renzi e il M5S...