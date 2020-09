Romina Power | il disperato appello su IG | “A volte è troppo tardi…” VIDEO

(Di lunedì 21 settembre 2020)fa unsu Instagram Attraverso il suo attivissimo account Instagram,ha pubblicato un lungo messaggio e al termine di questo ha voluto fare un. In poche parole la cantante statunitense ha invitato tutti a rispettare la natura. Quest’ultima è una grande ricchezza dell’umanità e in questi ultimi anni l’uomo ha abusato molto sconvolgendola. Ora si cerca di correre ai ripari perché ci siamo resi conto che stiamo perdendo molte cose. Sul suo canale social, l’ex moglie di Al Bano ha detto: “Sabato a Specchiarica si svolgerà una manifestazione in difesa della Costa Salentina, compresa la Salina dei Monaci, habitat dei fenicotteri rosa, dove si è creato un fragile ecosistema nel quale ...

Darsch1980 : RT @Darsch1980: @Vulcanelios @AlbertoBagnai Matrimonio a Cellino San Marco di Al Bano e Romina Power e la breccia di porta pia. - zazoomblog : Romina Power arrabbiatissima dichiara: “Morirà in un mare di me..a” - #Romina #Power #arrabbiatissima - zazoomblog : Romina Power parole forti: l’appello e il ricordo importante - #Romina #Power #parole #forti: - Darsch1980 : @Vulcanelios @AlbertoBagnai Matrimonio a Cellino San Marco di Al Bano e Romina Power e la breccia di porta pia. - liberadidonna1 : RT @raffaraffa25: Casimiro lo devo castrare, ma io non lo voglio castrare. È un bel toro intero Romina Power #blob -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

L’abbigliamento di Romina Power appartiene al pacchetto del suo successo. Di certo non passa inosservato, e per molti rappresenta un motivo in più per amarla: ma perché Romina indossa sempre le tunich ...Nonostante siano trascorsi 26 anni, la scomparsa di Ylenia Carrisi continua ad essere uno dei più grandi misteri di cronaca. La giovane pare sia scomparsa nel nulla e dal 1994 nessuno ha più sue tracc ...Si sono conosciuti nove mesi fa. E ora le nozze a Bologna. Abito color ghiaccio, bouquet tra le mani, capelli sciolti: a 50 anni, la produttrice comincia una nuova vita accanto al consulente finanziar ...